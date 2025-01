Alvino non ci sta: "La narrazione tossica nordista sul Napoli ha superato i livelli di guardia!"

Il giornalista Carlo Alvino, attraverso un post sul suo profilo Instagram, ha commentato alcune dichiarazioni sul Napoli di Conte: "La narrazione tossica nordista sul Napoli ha superato i livelli di guardia come la bile di questi personaggi. Oggi viene detto che “il fuoriclasse del Napoli è il calendario”. Niente di più falso!

Il Napoli ha giocato 12 partite su 22 senza avere il suo undici titolare. Parliamo di oltre il 50% delle partite. Ha giocato, a turno, senza Meret, senza Lobotka, senza Olivera, senza Politano, senza Kvaratskhelia. L’esercito delle “giovani marotte” lo sa ma non lo dice. Si preferisce una narrazione drogata. Ma è meglio informare bene. Quanto è accaduto è merito di Antonio Conte, che viene fatto passare, sempre dall’esercito delle giovani marotte, come un tecnico limitato, che può giocare solo una volta a settimana per contare su tutta la rosa. I dati, ancora una volta, dimostrano che non è così. Caro Antonio Conte non ti curar di loro (dell’esercito delle giovani marotte), siamo noi quelli più belli, più pettinati e più profumati!".