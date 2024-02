Alvino: "Non sarà un leggero mal di gola a fermare Osimhen, sarà a disposizione per Cagliari"

Oggi Victor Osimhen si è allenato a parte a causa di qualche linea di febbre.

Oggi Victor Osimhen si è allenato a parte a causa di qualche linea di febbre. Il giornalista Carlo Alvino scrive su X: "Non sarà un leggero mal di gola a fermare Victor Osimhen. il giocatore sarà regolarmente a disposizione di Calzona per la trasferta di Cagliari. Sarà poi il tecnico a decidere se farlo scendere in campo dall’inizio (cosa molto probabile) o a partita in corsa".