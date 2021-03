Alvino: "Offerta Liverpool per Koulibaly? A queste cifre trattasi di fake news"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter la notizia giunta dall'Inghilterra di una possibile offerta del Liverpool per Koulibaly per circa 40mln: "Durante la sosta tutto fa brodo giornalisticamente parlando ma il solo pensare che il Napoli possa cedere o aprire una trattativa a queste cifre per Koulibaly trattasi di 'fake news'".

