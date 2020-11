Alvino pazzo di Ibra: "Quanto mi sarebbe piaciuto vederlo al Napoli"

Slatan Ibrahimovic continua a stupire alla sua età, anche oggi gol decisivo che ha permesso al Milan di vincere a Udine e di restare sempre primo in classifica. Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter: "Non ho mai invidiato un calciatore ad una squadra avversaria perché per me i migliori a prescindere vestono la maglia azzurra ma quanto mi sarebbe piaciuto vedere Ibra al Napoli".

