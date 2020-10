Alvino: "Ritiro forzato per il Napoli a Castel Volturno per due settimane"

Carlo Alvino riporta su Twitter gli aggiornamenti sul programma del Napoli in isolamento fiduciario dopo i casi di Covid-19: "Ritiro forzato per il Napoli. La Regione Campania (asl) è irremovibile “tutti in isolamento fiduciario”. Già da stasera o al massimo domattina i calciatori saranno a Castelvolturno per potersi allenare e ci resteranno per due settimane".

