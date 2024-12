Alvino: “Se si vuole crescere bisogna essere delusi del 2T ed imparare la lezione”

Il Napoli supera in trasferta il Genoa per 2-1 e scavalca momentaneamente ll'Atalanta in la vetta alla classifica. A parlare del match è stato il giornalista Carlo Alvino, che sul suo profilo X scrive:

"A cercare di alzare sempre l’asticella, a guardare oltre il risultato (importantissimo) e se si vuole ambire a grandi successi creando qualcosa di importante per il futuro, questa sera bisogna essere più delusi del secondo tempo che non contenti per il primo. Aver rimesso in gioco il Genoa dopo aver dominato in lungo ed in largo nei primi 45 minuti, giocando il miglior calcio della stagione, è stato delittuoso. Che serva da lezione. Perché quel primo tempo è stato una delizia per tutti, finanche per quelli dal palato fine, il calcio di Conte è BELLO! La proiezione a fine stagione è ora di 84 punti, qualificazione alla Champions certa, poi migliorando e con un campionato meno scontato degli ultimi anni, potremmo aspettarci qualcosa di più… Buon Natale".