Alvino smentisce: "Il profilo del presidente non è stato hackerato, ho parlato col portavoce di ADL"

Il profilo del presidente del Napoli sembra essere stato hackerato, non per il giornalista Carlo Alvino, che su Twitter scrive: "Ho parlato con il portavoce di Aurelio De Laurenttis e mi è stato detto che il profilo del presidente non è stato hackerato. D’altronde le risposte di ADL sembrano del tutto normali e non sconvenienti".

Ho parlato con il portavoce di @ADeLaurentiis e mi è stato detto che il profilo del presidente NON è stato hackerato. D’altronde le risposte di Adl sembrano del tutto normali e non sconvenienti. — Carlo Alvino (@Carloalvino) September 12, 2021