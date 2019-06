Alvino su Fabiàn: "Debutto con la Spagna, non male per un cammellone non adatto al calcio italiano"

Debutto da titolare stasera per Fabiàn Ruiz con la maglia della Spagna. A parlare del centrocampista azzurro, elogiando il traguardo personale raggiunto, ci ha pensato Carlo Alvino attraverso Twitter: "Debutto da titolare in nazionale per Fabiàn Ruiz... non male per un cammellone non adatto al calcio italiano...".

