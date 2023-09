Alvino sull'esordio di Natan: "Sarà più difficile difendere o difendersi dall'odioso pregiudizio?"

"Fortunatamente saranno in maggioranza (ne sono certo) quelli che lo sosterranno e incoraggeranno".

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter la prima di titolare di Natan, che sarà quest'oggi contro il Bologna: "Natan oggi fa il suo esordio da titolare. Mi chiedo se sarà più difficile per lui difendere il Napoli dagli attacchi del Bologna o sé stesso dall’odioso pregiudizio e dalla spocchia di chi lo ha già bocciato solo perché mai visto in campo. Fortunatamente saranno in maggioranza (ne sono certo) quelli che lo sosterranno e incoraggeranno. Natan gioca col Napoli!" Forza Napoli Sempre e nun c’accire nisciuno!".