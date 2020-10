Alvino sulla sentenza di Juve-Napoli: "Nulla di nuovo sotto al sole, ma alla fine la giustizia trionferà!"

Il Napoli, per non essersi presentato a Torino, ha perso 3-0 a tavolino contro la Juve ed inoltre ha ricevuto anche un punto di penalizzazione in classifica. Il giornalista Carlo Alvino, ha commentato su Twitter la sentenza del Giudice Sportivo: "Nulla di nuovo sotto al sole. Solo l’ennesima conferma di quanto andiamo dicendo da tempo. Ma abbiate fede non finirà così. Alla fine la giustizia (magari anche fuori dai confini) trionferà! #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!"

