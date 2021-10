Alvino suona la carica: "Non esistono ieri e martedì, non esiste domenica: c'è solo il Bologna!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha focalizzato l'attenzione sulla partita di stasera contro il Bologna, chiedendo zero distrazioni, tramite un tweet pubblicato tramite il suo account: "Non esiste quanto accaduto martedì e mercoledì, non esiste domenica prossima! C'è solo la partita di stasera al #Maradona. Volontà e passione!".