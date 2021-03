Alvino svela: "ADL influenzato, era lo stesso all'Olimpico per non sottrarsi dal rito scaramantico"

Dopo l'importantissima vittoria del Napoli in chiave Champions, il giornalista Carlo Alvino ha svelato un retroscena avvenuto prima del match contro la Roma: "ADL leggermente influenzato raggiunge lo stesso l’Olimpico per incoraggiare Gattuso e i suoi ragazzi nello spogliatoio. Il Presidente non si sottrae al rito scaramantico e poi ritorna a casa e guarda la partita in tv. Anche stasera ha funzionato!".

#RomaNapoli Adl leggermente influenzato raggiunge lo stesso l’Olimpico per incoraggiare Gattuso e i suoi ragazzi nello spogliatoio. Il Presidente non si sottrae al rito scaramantico e poi ritorna a casa e guarda la partita in tv. Anche stasera ha funzionato! #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ThFo7geTyo — Carlo Alvino (@Carloalvino) March 21, 2021