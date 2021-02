Alvino svela: "Mertens sarà titolare contro il Sassuolo"

Dries Mertens è pronto al rientro in campo dopo la ricaduta dell'infortunio alla caviglia. Il giornalista Carlo Alvino ha svelato su Twitter quando l'attaccante azzurro sarà impiegato: "Stilato in casa Napoli il programma per il recupero di Mertens. Il giocatore metterà minuti nella gambe partendo dalla panchina prima col Granada e poi col Benevento. Maglia da titolare nella sfida col Sassuolo. I debiti scongiuri sono d’obbligo".

