Alvino: "Tra ADL e Ancelottic'è piena sintonia. La leadership tecnica non è in discussione"

Il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino, ha commentato su Twitter le voci di possibili provvedimenti di De Laurentiis nei confronti di Ancelotti: "De Laurentiis e Ancelotti sono sempre costantemente in contatto. Da quel che so al Presidente non è mai passato per la mente di prendere provvedimenti nei confronti del tecnico con il quale, invece, c'è sempre piena sintonia. Nella normale dialettica che c'è all'interno di un club si discute di scelte, prestazioni e risultati, ma la leadership tecnica non è e non sarà in discussione".