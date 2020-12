Alvino: "Valutazioni sbagliate sul girone e sulla vittoria di Fiume, mai dare niente per scontato!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato il pareggio del Napoli in terra olandese contro l'AZ attraverso Twitter: "Prima di commentare AZ-Napoli bisognerebbe rivedere la considerazioni (sbagliate) fatte da tutti (me compreso) sul girone e sulla vittoria di Fiume (fatta da altri e non da me). Non bisogna dare mai nulla per scontato. Men che mai la qualificazione. Guai a pensare che basta l’X".

Prima di commentare #AZNapoli bisognerebbe rivedere la considerazioni (sbagliate) fatte da tutti (me compreso) sul girone e sulla vittoria di Fiume (fatta da altri e non da me). Non bisogna dare mai nulla per scontato. Men che mai la qualificazione. Guai a pensare che basta l’X. — Carlo Alvino (@Carloalvino) December 3, 2020