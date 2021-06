Ancelotti al Real Madrid, Alvino ricorda le voci napoletane: "Non doveva raccomandare suo figlio?"

Quando Carlo Ancelotti andò in difficoltà nel corso della sua esperienza al Napoli, più di una lingua in città sputò veleno. Qualcuno arrivò a ipotizzare che Carletto fosse venuto a svernare, per dare un posto a suo figlio Davide, vice-allenatore in azzurro. Oggi che il duo è divenuto nuova guida tecnica del Real Madrid, Carlo Alvino ricorda le voci napoletane e ironizza tramite un tweet: "Avrebbe dovuto raccomandare suo figlio...".

Habría tenido que recomendar a su hijo... — Carlo Alvino (@Carloalvino) June 1, 2021