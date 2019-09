Ancelotti sui social: "Orgoglioso dei miei giocatori e del San Paolo, notte meravigliosa!"

Una vittoria importante per il Napoli contro il Liverpool, tre punti che generano grande entusiasmo nell'ambiente azzurro. Questo il commento di Carlo Ancelotti attraverso i social: "Vittoria fantastica. Orgoglioso dei miei giocatori e orgoglioso del San Paolo. Grazie a tutti per questa notte meravigliosa... Forza Napoli!".

Vittoria fantastica. Orgoglioso dei miei giocatori e orgoglioso del San Paolo. Grazie a tutti per questa notte meravigliosa... Forza Napoli! #UCL #ForzaNapoliSempre



Fantastic victory. Proud of my players and proud of our fans. Thank you everyone for your support. Forza Napoli! pic.twitter.com/2ejE9Fe21w