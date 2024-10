Foto Anche il Cholito celebra Diego: "Ho visto Maradona"

Continuano le celebrazioni per quello che sarebbe stato il giorno del 64esimo compleanno di Diego Armando Maradona. Per l'occasione anche l'attaccante argentino del Napoli Giovanni Simeone ha voluto ricordare il Pibe de Oro pubblicando in una 'storia' su Instagram una foto che lo ritrae in in visita al Largo Maradona e scrivendo: "Ho visto Maradona".