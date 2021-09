Anguissa: prima l'esordio e il 2-1 alla Juve, dopo un bel piatto di spaghetti

André Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunese classe '95, si è presentato nel migliore dei modi ai tifosi del Napoli. Presente e positivo nel centrocampo di Spalletti, ha dominato sui colleghi della Juventus e aiutato la squadra a battere 2-1 la Vecchia Signora. Per poi festeggiare davanti a un bel piatto di spaghetti al pomodoro, celebrato sulle stories di Instagram, in quello che è un modo di approcciarsi alla cultura italiana e conoscerla anche dal punto di vista gastronomico, ma in cui qualcuno ha visto anche una provocazione all'indirizzo di Bonucci e Chiellini, avversari sabato pomeriggio al Maradona.