Assemblea di Lega, Caputi: "L'idea che prevale da parte dei club è quella di non parteciparvi"

In merito al caos calendari, il giornalista Massimo Caputi ha pubblicato un messaggio dal proprio account Twitter svelando una clamorosa idea da parte dei club di A: "L'Inter scrive alla Lega chiedendo di giocare prima con la Sampdoria e poi con la Juve. L'Assemblea di Lega di domani è a rischio: l'idea che prevale da parte dei club è quella di non partecipare. SerieA sempre più in difficoltà".

