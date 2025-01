Auriemma: "0-3 sublimazione del lavoro di Conte, Fiorentina fragile per le scelte di Palladino"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato sui propri account social il successo del Napoli contro la Fiorentina, 3-0 al Franchi: "Il Napoli è campione d’inverno, ovviamente sub judice, in attesa che Atalanta e Inter recuperino le gare non giocate. Il Napoli è primo in Serie A con 44 punti e nessuno lo avrebbe mai detto dopo il 3-0 subito dal Verona alla prima giornata.

Lo 0-3 alla Fiorentina è stato la sublimazione del durissimo lavoro svolto da Conte in questi mesi, un largo successo ottenuto con il cinismo degno di una squadra che vuole vincere lo Scudetto e caratterizzato da tutta una serie di sostantivi: cattiveria, freddezza, furbizia, oltre a quelli che più vi aggradano.

Ma per correttezza professionale va detto che il rotondo punteggio è stato favorito anche dallo sciagurato schieramento proposto dal coach viola Palladino che per l’occasione ha rispolverato quella difesa a 3 in precedenza bocciata e nella quale ha schierato un ragazzo poco esperto quale Comuzzo ed un esordiente che risponde al nome di Moreno: hanno favorito il rigore dello 0-2 ed il gol di McTominay. Senza dimenticare che come 'quinti' sono stati utilizzati due pesi piuma come Dodó e Parisi, contro i quali Spinazzola e Neres (cioè le riserve di Kvara e Politano) si sono divertiti a disputare una partita senza che gli avversari facessero nemmeno il solletico. Intanto Colpani e Gosens erano parcheggiati in panchina. Concludendo, ottimo Napoli meritevole del primato, ma la Fiorentina si è mostrata troppo fragile a causa delle inspiegabili decisioni del tecnico".