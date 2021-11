Auriemma: "70mln per Osimhen per curarlo e poi darlo alla Nigeria. È accettabile?"

Raffaele Auriemma, attraverso il suo profilo Twitter, esprime le sue perplessità sul caso Osimhen dopo l'infortunio del nigeriano: "Un club investe 70 milioni (38 cash) per un calciatore non ancora esploso ad alti livelli, lo allena, lo cura quando s'infortuna in Nazionale. Ora si fa male di nuovo in Serie A, deve restare un mese fuori e, una volta guarito, lo si consegna alla Nigeria: è una cosa accettabile?" si chiede Auriemma.

