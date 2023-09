Auriemma: "Non traiamo conclusioni, ma il club deve individuare soluzioni in corsa..."

Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato così il momento del Napoli all'indomani del pareggio sul campo del Genoa

Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato così il momento del Napoli all'indomani del pareggio sul campo del Genoa: "Il Napoli è riuscito a rimontare il 2-0 del Genoa, dopo aver rischiato di subire il terzo gol, grazie agli exploit di due grandi attaccanti quali Raspadori e Politano. Ma dopo sole 4 giornate di campionato, la squadra che ha stravinto lo Scudetto è diventata irriconoscibile, con calciatori in campo che quasi non sanno cosa fare, costretti come sono ad interpretare un modo di giocare a loro ignoto: palla lunga e pedalare.

Trarre conclusioni adesso sarebbe sbagliatissimo, così come sarebbe fuorviante sostenere che il Napoli ha solo un punto in meno rispetto all’anno scorso, però individuare soluzioni in corsa per evitare un clamoroso fallimento stagionale, rappresenta un obbligo per una società ambiziosa qual è appunto il Napoli.