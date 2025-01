Auriemma: "Scansatevi, il Napoli non guarda in faccia a nessuno e travolge tutti!"

vedi letture

Il Napoli supera l'Atalanta in trasferta per 3-2 e ottiene una vittoria a dir poco pesante: conservato il primo posto e staccata la squadra di Gasperini, ora distante 7 punti. A parlare del match è stato il giornalista Raffaele Auriemma, che sul suo profilo Instagram scrive: "Scansatevi, il Napoli non guarda in faccia a nessuno e travolge tutti! Senza Osimhen, Kvaratskhelia, Kim e Zielinski, quest’anno sarebbe uno Scudetto ancora più pesante!".