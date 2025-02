Auriemma: "Scudetto? Se l'Inter pensa che è fatta potrebbe avere una bruttissima sorpresa"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha postato un commento su Facebook dopo il ko del Napoli a Como e il sorpasso in vetta dell'Inter sugli azzurri: "Ora mi raccomando, prendetevela con Conte, con Manna, con i calciatori, con il medico, con i magazzinieri, con gli steward o con me. L'unico responsabile di questo calo (3 pareggio ed una sconfitta nelle ultime 4) è di chi non ha voluto spendere a gennaio quanto sarebbe stato necessario per mantenere il Napoli al primo posto.

Detto questo, Conte è un allenatore noto per la sua scorza dura e per la capacità di tenere le sue squadre in lotta fino alla fine: se l''Inter crede che ormai sia fatta per lo scudetto, sabato sera potrebbe avere una bruttissima sorpresa".