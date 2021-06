Auriemma sul caso Pjanic: "Caro ADL fatti restituire ciò che hanno 'scippato' al Napoli"

Dopo il servizio di ieri sera de 'Le Iene' e i nuovi sviluppi sul caso Pjanic, il giornalista Raffaele Auriemma ha così commentato su Twitter: "Dov’è la giustizia sportiva? Il signor Rizzoli e l’integerrimo fischietto Orsato avranno molte cose da spiegare ai magistrati, anche del tribunale ordinario. Caro De Laurentiis fatti restituire ciò che hanno 'scippato' al Napoli".

Ora per ascoltare l’audio tra Calvarese e Irrati sul rigore a Cuadrado in Juventus-Inter dovremo aspettare un altro servizio delle Iene? Gli audio tra arbitro e Var devono diventare pubblici, se no il calcio non avrà più credibilità".