Auriemma sul presunto rigore: "Il solito Mazzoleni aveva provato a metterci lo zampino"

Raffaele Auriemma, dal proprio profilo Twitter, sottolinea come diverse moviole abbiano evidenziato che il tocco di Bakayoko su Theo Hernandez in Milan-Napoli fosse troppo debole per giustificare la concessione del rigore. Questo il suo commento: "Il solito Mazzoleni aveva provato a metterci il solito zampino a sfavore del mNapoli sul tocco di bassa intensità che avrebbe generato un altro "rigorino" per il Milan. Meno male che Pasqua, nella sua direzione pessima, ha difeso la sola decisione corretta: non era penalty".

