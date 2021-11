Azzi a Spalletti: "Bravo a far sentire tutti importanti e a non dare alibi”

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, ha espresso il proprio giudizio sul Napoli tramite Twitter. Gli azzurri hanno rifilato un secco poker al Legia Varsavia e conquistato il primo posto in solitaria: “Vittoria da squadra seria, con le firme di chi finora ha avuto meno possibilità di mettersi in mostra. Bravo Spalletti a far sentire tutti importanti e a non dare al Napoli mai alibi”.