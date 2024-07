Azzi dopo il primo test: "E' presto per tutto, ma le sensazioni sanno di buono"

Il Napoli batte 4-0 l'Anaune nella prima amichevole in Val di Sole, Marco Azzi, giornalista di Repubblica, commenta così su X: "La prima amichevole del Napoli in Trentino per Conte e la 33° per me. Quando inizia una nuova avventura c'è sempre curiosità, in questo caso di più rispetto alla media. È ovviamente presto per tutto, però un piccolo peso le sensazioni le hanno: e sanno di buono... ".