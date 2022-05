Azzi dopo le parole di ADL: "Ormai si parla solo di soldi e i giovani sono più svegli di noi"

Commentando le parole di De Laurentiis in conferenza stampa, il giornalista del quotidiano Repubblica Marco Azzi ha commentato sui social

Commentando le parole di De Laurentiis in conferenza stampa, il giornalista del quotidiano Repubblica Marco Azzi ha commentato sui social le sue parole tra mercato e futuro di molti giocatori in uscita: "Di calcio non si parla quasi più, solo e sempre di soldi. I giovani si stanno allontanando dal calcio per un motivo molto semplice: sono più svegli di noi...".