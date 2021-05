Azzi: "È tempo di mandare in pensione Mazzoleni"

Dopo l'episodio al Var con Mazzoleni, che ha condannato il Benevento alla sconfitta contro il Cagliari e le durissime parole del presidente Vigorito, il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, ha commentato su Twitter: "È tempo di mandare in pensione Mazzoleni, oppure il nostro calcio ha ancora bisogno di un ex arbitro pieno di macchie (intese come errori gravi) come lui?"

È tempo di mandare in pensione #Mazzoleni, oppure il nostro calcio ha ancora bisogno di un ex arbitro pieno di macchie (intese come errori gravi) come lui? #BeneventoCagliari pic.twitter.com/j7KacoFSjP — Marco Azzi (@marcoazzi66) May 9, 2021