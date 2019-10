Azzi: "Giacomelli, zero autorità! 5' per far riprendere il gioco, non è più proponibile in Serie A..."

Il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, ha scritto un post sui social per commentare l'arbitraggio di Napoli-Atalanta: "Zero autorità, che per un arbitro significa zero credibilità. Giacomelli ha impiegato 5' per far riprendere il gioco e basta solo questo motivo (al di là dei suoi macroscopici errori) a renderlo non più proponibile a livello di Serie A. Giusto Nicchi e Rizzoli?".

Zero autorità, che per un arbitro significa zero credibilità. #Giacomelli ha impiegato 5' per far riprendere il gioco e basta solo questo motivo (al di là dei suoi macroscopici errori) a renderlo non più proponibile a livello di @SerieA. Giusto Nicchi e Rizzoli? #NapoliAtalanta pic.twitter.com/wZdtUVELgN — Marco Azzi (@marcoazzi66) October 31, 2019