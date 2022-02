Azzi: "Il Napoli ha rischiato di non vincere per un netto rigore non visto da arbitro e Var"

"Ma in tv parlano ancora del torto subito ieri dal Milan, solo di quello".

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha commentato su Twitter la vittoria degli azzurri all'Olimpico contro la Lazio, soffermandosi su un episodio arbitrale: "Il Napoli ha rischiato di non vincere anche per un netto rigore (mani di Luis Felipe) non visto da arbitro e incredibilmente dal Var. Ma in tv parlano ancora del torto subito ieri dal Milan, solo di quello".