Azzi: “L’intelligenza di Mazzarri è stata subito premiata. Oculati pure i cambi”

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha commentato su Twitter l'esordio di Mazzarri contro l'Atalanta: "Gli equilibri di una squadra forte come il Napoli vanno assecondati, non stravolti. Mazzarri ha avuto un approccio umile e la sua intelligenza è stata subito premiata. Oculati pure i 5 cambi, resta il rimpianto per aver perso un mese di troppo. Ma il tempo c'è".