Azzi: "La prudenza non paga, per la rimonta c'è una sola strada: il ritorno al 4-3-3"

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha commentato su X la sconfitta del Napoli contro il Milan: "Poteva anche finire con un pareggio, ma la sostanza sarebbe cambiata di poco e il messaggio per Mazzarri resta lo stesso. La prudenza non paga e per tentare la rimonta c'è una sola strada: il ritorno definitivo (con Osimhen) al 4-3-3".