Azzi: “Ora niente più alibi, il Napoli non può fallire il traguardo del quarto posto”

Al termine del successo per 2-1 del Napoli sul Granada, che non è bastato per passare il turno e compiere la rimonta, il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, ha commentato l’eliminazione dall’Europa League degli azzurri. “Purtroppo, purtroppo, purtroppo, stasera doveva andare così, non resta che sperare ne sia valsa la pena. Ma adesso non ci sono più alibi e scuse: il #Napoli ha davanti a sé 16 finali e con il recupero degli infortunati non può fallire il traguardo del quarto posto”.

