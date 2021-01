Azzi: "Osimhen rimasto in campo dopo Napoli-Spezia, mi è parso ancora arrugginito"

Il giornalista Marco Azzi ha scritto un post sui social: "Alla fine della partita di Coppa Italia con lo Spezia, giovedì notte, Osimhen è rimasto in campo ad allenarsi con Petagna, Ghoulam e Maksimovic. Venti minuti di cross e tiri in porta, in cui mi è parso ancora un po' arrugginito. Ma mentalmente e fisicamente a buon punto".

