Azzi: "Pessimi i primi 20' per l'approccio mentale, ma con le espulsioni invertite non finiva così"

Marco Azzi, giornalista di Repubblica ha commentato la sconfitta del Napoli in casa contro il Milan su Twitter: "Pessimi i primi 20', per l'approccio mentale. Negli altri 70' si è visto che il modulo è un falso problema. Fabian e Insigne controfigure, rispetto alla Nazionale. Male anche Koulibaly ed esterni difensivi, ma con le espulsioni invertite (e corrette) non finiva così NapoliMilan".

