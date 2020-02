Azzi: "Prima della multa serviva la sospensione di Giua e le scuse dei suoi capi"

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha commentato con un post su Twitter la decisione del giudice sportivo in merito alla multa per Milik dopo i fatti di Napoli-Lecce: "La multa per simulazione di Milik era inevitabile e automatica, visto che il giudice sportivo prende le sue decisioni basandosi sul referto arbitrale. Ma questo obbrobrio giuridico doveva essere preceduto almeno dalla sospensione di Giua e dalle scuse per l'errore dei suoi capi"

