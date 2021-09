Azzi: “Sciocchezza di Mario Rui e arbitraggio inadeguato. Sono tornati anche i limiti della difesa”

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, ha espresso il proprio giudizio sul Napoli tramite Twitter: “Con l'uomo in meno quasi sempre si perde e a Napoli era già andata bene col Venezia. Sciocchezza di Mario Rui e arbitraggio inadeguato. Ma sono riaffiorati anche i limiti della difesa, in primis sugli esterni. Non ho capito il cambio di Insigne”.