Azzi: “Sospetto che speculare sull'1-0 sia stata una necessità, non scelta tattica”

“Con 5 difensori in campo - per ben due volte - i centrali del Napoli sono stati costretti lo stesso a uscire sugli esterni. Troppi giocatori sono sulle gambe e Osimhen non l'avrei tolto. Ma sospetto che speculare sull'1-0 sia stata una necessità, non scelta tattica”. Così su Twitter Marco Azzi, giornalista di Repubblica.