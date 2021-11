Azzi: "Spalletti non ha la squadra migliore negli 11, ma le rotazioni sono l'arma in più"

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, ha espresso il proprio giudizio sul Napoli tramite Twitter, dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter: "Spalletti non ha la squadra migliore negli 11 titolari, ma le rotazioni possono essere l'arma in più in questo campionato del Napoli, che ha finito in crescendo la partita proprio grazie ai giocatori subentrati dalla panchina: più lunga rispetto a quella dell'Inter".

#Spalletti non ha la squadra migliore negli 11 titolari, ma le rotazioni possono essere l'arma in più in questo campionato del #Napoli, che ha finito in crescendo la partita proprio grazie ai giocatori subentrati dalla panchina: più lunga rispetto a quella dell'Inter #InterNapoli pic.twitter.com/8iQbbjsOXv — Marco Azzi (@marcoazzi66) November 21, 2021