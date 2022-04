Azzi: "Spero che Spalletti dia spazi a chi ha più fame e gambe"

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post sui social network dopo il pari contro la Roma

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post sui social network dopo il pari contro la Roma: "Ci saranno molte valutazioni da fare, a fine stagione. Ma ci sono ancora 15 punti in palio e solo dopo le prossime 5 gare arriverà l'ora dei bilanci. Spero che Spalletti dia spazio a chi ha più fame e soprattutto gambe, perché il Napoli non può e non deve smettere di pedalare".