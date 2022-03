Azzi su Ancelotti: "Non bastano le star, serve club strutturato e con dna vincente"

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post sui social

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post sui social: "Ancora a parlare di Ancelotti... La vittoria del Real sul Psg dice altro: non basta nemmeno imbottire la squadra di star, se alle spalle non c'è un club strutturato e col Dna vincente. Vale con le debite proporzioni pure per il Napoli, invece si recrimina su allenatori e mercato".