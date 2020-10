Azzi sul caso Juve-Napoli: "Prima dicono che ADL è un untore, ora che fa il furbo"

Tiene banco sui social il caso Juventus-Napoli e le polemiche che ne stanno derivando. Il giornalista di La Repubblica, Marco Azzi, scrive su Twitter: "Nel merito giuridico non entro, ci penserà un giudice. Sulla morale sì: prima dicono che De Laurentiis è un untore irresponsabile, perché va in giro con il Covid; ora che è un furbetto e specula sul Covid, perché non manda in giro (su ordine della Asl) la sua squadra col virus".