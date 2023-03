Azzi sul corteo: "Altro che gita, in Germania non l'avrebbero permesso"

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post sui social

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post sui social: "Non era una gita di turisti inermi: era uno sfoggio di muscoli in casa altrui, una parata militare per marcare in modo ostentato il territorio e provocare la reazione dei rivali. Altro che libera circolazione garantita agli ultrà tedeschi. In Germania non l'avrebbero permesso...".