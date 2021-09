Barbiggia sulla Juve: "Richiamate Pirlo, siete ancora in tempo!"

"Richiamate Pirlo, siete ancora in tempo! La Juventus gioca male ed è allenata peggio". Lo ha scritto sui social il giornalista Paolo Bargiggia commentando il ko dei bianconeri al Maradona contro il Napoli. Avvio da dimenticare in panchina per Allegri.

Richiamate @Pirlo_official siete ancora in tempo!

La @juventusfc gioca male ed è allenata peggio. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) September 11, 2021