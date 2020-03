Barça ed il taglio stipendi, Varriale: "Mi auguro non si scateni la canea su chi ha fatto prima..."

Enrico Varriale, giornalista di Rai Sport, ha commentato attraverso Twitter il taglio degli stipendi in casa Barcellona: "I giocatori del Barcellona con in testa Messi annunciano il taglio del 70% degli stipendi. Complimenti! P.s. Mi auguro non si scateni la solita canea su chi lo ha fatto prima e perché. In questo momento ogni atto di solidarietà e ragionevolezza merita solo il plauso di tutti".

