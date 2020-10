Bargiggia contro De Luca: "Vuole far morire di fame i campani tanto il suo stipendio nessuno lo tocca"

Il giornalista Paolo Bargiggia ha commentato sui social le parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca su Agnelli e il comportamento della Juventus: "Questo sceriffo senza stella è ancora in campagna elettorale. Ci tiene così tanto al suo territorio e alla sua gente che vuole chiudere tutto e far morire di fame e di dittatura sanitaria i campani. Tanto il suo stipendio non glielo tocca nessuno".