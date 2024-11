Bargiggia critico: “Zero domande a Conte su Lukaku, invece con l'Inter un casino pretestuoso"

Il giornalista Paolo Bargiggia, sui propri social, ha commentato la direzione arbitrale di Massa in Napoli-Roma

Il giornalista Paolo Bargiggia, sui propri social, ha commentato la direzione arbitrale di Massa in Napoli-Roma facendo anche riferimento alle parole di Conte post-Inter: “La scandalosa categoria dei giornalisti sportivi, o di una buona parte, sicuro quelli presenti a Napoli per Napoli-Roma: zero domande a Conte in conferenza sugli interventi di Lukaku e il Var fantasma.

E tutto il casino fatto da Conte contro l'Inter? Tutto pretestuoso. Tutto per avere quel minimo di tutela nella corsa scudetto. Conte è furbo, la stampa è morta o, al massimo, gli liscia il pelo. I giornalisti a Napoli, con Conte non hanno fatto i giornalisti ma gli addetti stampa!”, le sue parole sui social.

